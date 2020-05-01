Помощник президента и начальник ГПС отбыли на границу с Арменией

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) АР генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили военные части и подразделения отдельной войсковой дивизии "Газах", охраняющей государственную границу с Арменией.

Как сообщили Report в ГПС, в ходе визита была проверена ситуация с исполнением поручений президента, Верховного главнокомандующего ВС АР Ильхама Алиева, осмотрены служебные и жилищные условия пограничников, провели встречу с военнослужащими, несущими службу на погранично-боевых пунктах на линии соприкосновения с врагом.

Они ознакомились с работами, выполненными для формирования инфраструктуры по защите и обороне госграницы, осмотрели возведенные в связи с этим строения, с участием главы ИВ Газахского района Раджабом Бабашовым были обсуждены вопросы реализации за кратчайшее время необходимых мер в этом направлении.

С руководящим составом отдельной войсковой дивизии "Газах" было проведено служебное совещание, даны поручения по укреплению боеспособности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава, повышения боевого духа пограничников.