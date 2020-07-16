Помощник президента Хикмет Гаджиев в ходе теледебатов разоблачил ложь главы МИД Армении

Он заявил, что вся ответственность за совершенную на границе провокацию полностью лежит на Армении

На международном телеканале Al Jazeera İnternational состоялись теледебаты между помощником президента Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Армении попытался исказить суть армяно-азербайджанского конфликта, якобы Армения является сторонницей мира, что его страна работает в направлении предотвращения возникшей напряженности, является гарантом безопасности армян в Карабахе.

Помощник президента Хикмет Гаджиев в прямом эфире разоблачил ложь главы МИД Армении. Х.Гаджиев подчеркнул, что такого рода высказываниями министр иностранных дел Армении лишь подтверждает агрессивную политику и территориальные притязания Армении в отношении Азербайджана.

Он подчеркнул, что Армения путем агрессии оккупировала Нагорно-Карабахский регион и прилегающие семь районов Азербайджана, в результате чего свыше миллиона азербайджанцев, проживающих на этих территориях, подверглись этнической чистке и были изгнаны из своих домов, довел до внимания, что будучи государством Армения несет международно-правовую ответственность за военную агрессию против Азербайджана.

Х.Гаджиев обратился к министру иностранных дел Армении с вопросом, что делают армянские солдаты на оккупированных территориях Азербайджана.

Помощник президента подчеркнул, что события, произошедшие на азербайджано-армянской границе, не являются простым пограничным столкновением, данная провокация была тщательно спланирована армянской стороной и является продолжением военной агрессии против Азербайджана. Х.Гаджиев сказал, что эта провокация связана со следующими причинами:

- Таким образом Армения хочет избежать армяно-азербайджанского конфликта и ответственности за этот конфликт;

- данной провокацией Армения хочет создать в регионе новый очаг напряженности и подвергает регион новым угрозам;

- стремясь вовлечь в конфликт Организацию Договора о коллективной безопасности, Армения пытается вести грязную и безответственную политическую игру;

- Армения преследует цель нанести ущерб транспортному коридору Восток-Запад, региональным транспортным проектам, вне которых она осталась;

- также руководство Армении пытается отвлечь внимание от острых социально-экономических проблем, наблюдающихся в условиях широкого распространения в стране пандемии COVID-19.

Хикмет Гаджиев сообщил, что высказыванием "Карабах - это Армения, и точка" руководство Армении наглядно демонстрирует политику аннексии части территорий Азербайджана, подчеркнув, что такого рода заявлениями Армения разрушает формат и саму суть переговорного процесса, который ведется при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметил, что в первую очередь это является неуважением к странам-сопредседателям.

Он подчеркнул, что вся ответственность за совершенную на границе провокацию полностью лежит на Армении, она скрывает свои потери и руководству этой страны придется отчитаться перед своей общественностью за реальные потери в результате этой военной авантюры.