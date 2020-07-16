Помощник президента Хикмет Гаджиев в ходе теледебатов разоблачил ложь главы МИД Армении

На международном телеканале Al Jazeera İnternational состоялись теледебаты между помощником президента Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Как сообщает Report, министр иностранных дел Армении попытался исказить суть армяно-азербайджанского конфликта, якобы Армения является сторонницей мира, что его страна работает в направлении предотвращения возникшей напряженности, является гарантом безопасности армян в Карабахе.
Помощник президента Хикмет Гаджиев в прямом эфире разоблачил ложь главы МИД Армении. Х.Гаджиев подчеркнул, что такого рода высказываниями министр иностранных дел Армении лишь подтверждает агрессивную политику и территориальные притязания Армении в отношении Азербайджана.
Он подчеркнул, что Армения путем агрессии оккупировала Нагорно-Карабахский регион и прилегающие семь районов Азербайджана, в результате чего свыше миллиона азербайджанцев, проживающих на этих территориях, подверглись этнической чистке и были изгнаны из своих домов, довел до внимания, что будучи государством Армения несет международно-правовую ответственность за военную агрессию против Азербайджана.
Х.Гаджиев обратился к министру иностранных дел Армении с вопросом, что делают армянские солдаты на оккупированных территориях Азербайджана.
Помощник президента подчеркнул, что события, произошедшие на азербайджано-армянской границе, не являются простым пограничным столкновением, данная провокация была тщательно спланирована армянской стороной и является продолжением военной агрессии против Азербайджана. Х.Гаджиев сказал, что эта провокация связана со следующими причинами:
- Таким образом Армения хочет избежать армяно-азербайджанского конфликта и ответственности за этот конфликт;
- данной провокацией Армения хочет создать в регионе новый очаг напряженности и подвергает регион новым угрозам;
- стремясь вовлечь в конфликт Организацию Договора о коллективной безопасности, Армения пытается вести грязную и безответственную политическую игру;
- Армения преследует цель нанести ущерб транспортному коридору Восток-Запад, региональным транспортным проектам, вне которых она осталась;
- также руководство Армении пытается отвлечь внимание от острых социально-экономических проблем, наблюдающихся в условиях широкого распространения в стране пандемии COVID-19.
Хикмет Гаджиев сообщил, что высказыванием "Карабах - это Армения, и точка" руководство Армении наглядно демонстрирует политику аннексии части территорий Азербайджана, подчеркнув, что такого рода заявлениями Армения разрушает формат и саму суть переговорного процесса, который ведется при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметил, что в первую очередь это является неуважением к странам-сопредседателям.
Он подчеркнул, что вся ответственность за совершенную на границе провокацию полностью лежит на Армении, она скрывает свои потери и руководству этой страны придется отчитаться перед своей общественностью за реальные потери в результате этой военной авантюры.