Гаджиев: Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны

Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках международно призна

Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с территории Армении и оккупированных территорий был осуществлен обстрел мирных жителей и гражданских объектов Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Геранбоя, Агдама, Агджабеди, Нафталана, Дашкесана, Габалы, Кюрдамира, Сиязани, Хызы и других городов и районов Азербайджана запрещенными баллистическими ракетами, реактивными снарядами и кассетными бомбами, тяжелой артиллерией, о чем заявляли международные организации по защите прав человека.

"В результате погиб 91 человек, в том числе 11 детей, 27 женщин, более 400 получили ранения. В то же время с территории Армении постоянно обстреливаются позиции азербайджанской армии с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и реактивных ракет, кассетных бомб и другого стрелкового оружия. Мы не можем сносить подобное", - сказал Гаджиев.