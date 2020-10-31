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Гаджиев: Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны

Гаджиев: Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках международно призна
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 15:21
Гаджиев: Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны
Хикмет Гаджиев

Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с территории Армении и оккупированных территорий был осуществлен обстрел мирных жителей и гражданских объектов Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Геранбоя, Агдама, Агджабеди, Нафталана, Дашкесана, Габалы, Кюрдамира, Сиязани, Хызы и других городов и районов Азербайджана запрещенными баллистическими ракетами, реактивными снарядами и кассетными бомбами, тяжелой артиллерией, о чем заявляли международные организации по защите прав человека.

"В результате погиб 91 человек, в том числе 11 детей, 27 женщин, более 400 получили ранения. В то же время с территории Армении постоянно обстреливаются позиции азербайджанской армии с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и реактивных ракет, кассетных бомб и другого стрелкового оружия. Мы не можем сносить подобное", - сказал Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycan Ordusu ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edir"

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