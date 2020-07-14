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Помощник президента Азербайджана: Атака Армении готовилась заранее

Помощник президента Азербайджана: Атака Армении готовилась заранее Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в конфликт военно-политические организации, членом которых является, и избежать ответственности за оккупацию и агрессию
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 09:22
Помощник президента Азербайджана: Атака Армении готовилась заранее

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев  ответил на вопросы Lenta.ru в связи с резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Report представляет читателям данное интервью:

-В этот раз обострение началось не в районе Нагорного Карабаха, как обычно, а в Товузском районе. Что, по вашему мнению, произошло?

-В первую очередь надо посмотреть на реальные факты. Они состоят в том, что вооруженные силы Армении создали провокационные действия в Товузском направлении Азербайджана и грубо нарушили режим прекращения огня.

Первыми начали армянские военные, задействовав свою артиллерию, однако ответным огнем и контрнаступлением эта атака была предотвращена. Нарушение режима прекращения огня явно указывает, что ответственность за все эти события лежит на армянской стороне.

-Но зачем это могло понадобиться Еревану?

-Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, и избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана. Ведь действия Еревана противоречат правовым документам международных организаций, членом которых он является.

Кроме того, как мне кажется, Армения стремится к эскалации давнего военного конфликта на фоне усугубляющихся собственных социально-экономических проблем

Это широкое распространение COVID-19, причиной которого стала деструктивная политика руководства страны. Создание напряженности на границе отвлечет от внутренних проблем. Наша же страна против создания напряженности на границе. И наши пограничные службы и вооруженные силы были усилены для предотвращения провокации.

-То есть в Баку были готовы к подобному развитию событий? Или даже готовились?

Знаете, хочу добавить еще один факт: в воскресенье 12 июля мы заметили со стороны Армении на границе Товуза переброску тяжелой военной техники и живой силы. Мы расцениваем это как доказательство того, что атака с использованием артиллерийских установок готовилась заранее.

Но в итоге армянской стороне не удалось ничего захватить. Баку всегда готов к пресечению провокаций и устранению подобных инцидентов, способных привести к созданию напряженности на армяно-азербайджанской границе. На значительном ее участке вдоль Газахского и Товузского районов дислоцированы подразделения государственной пограничной службы Азербайджана. Армянская сторона, напротив, продолжает систематически военизировать государственную границу между двумя странами и умышленно обстреливать мирных граждан.

-Может ли эта ситуация перерасти в более серьезный вооруженный конфликт?

-Серьезный конфликт между Азербайджаном и Арменией, как вы знаете, продолжается уже 30 лет — после того как Армения оккупировала Нагорный Карабах и еще семь районов. Наши вооруженные силы и сейчас стоят там лицом к лицу. Это все напоминает сценарии Первой и Второй мировой войны, когда 100 тысяч военных стояли лицом к лицу.

И это говорит о том, что в любое время вполне ожидаемо столкновение. Стоит ли еще ожидать провокаций — надо спросить у армянской стороны, ведь это они захватили земли Азербайджана

-Турция уже выразила поддержку Азербайджану. Если конфликт все же будет, насколько велика вероятность, что он охватит весь регион?

-Я не считаю, что это реальный сценарий. Сегодня главы МИД Ирана, России и Турции выразили свою обеспокоенность. Мы благодарим эти страны за то, что они относятся неравнодушно к безответственной политике Армении. Наши соседи понимают, что ситуация в мире и так нестабильна, и в случае разжигания войны это повлияет и на наших соседей. Армения совершает необдуманные поступки и не заботится об их последствиях. Азербайджан всегда готов решать этот вопрос мирным путем, и мы всегда показываем свою инициативу. Мы всегда обсуждаем вопросы с представителем ОБСЕ и не желаем отвлекать внимание других стран, а вот Армения очень заинтересована в привлечении других регионов к своей провокации.

-Может ли Россия выступить в качестве стороны, которая поможет предотвратить конфликт?

-Конечно, роль России в урегулировании этого вопроса очень велика. Мы это очень ценим, руководство Российской Федерации и лично президент  Владимир Путин предприняли необходимые шаги. Но, к сожалению, армянские оккупационные и провокационные шаги не дают возможности решить вопрос мирным путем. Мы обращаемся ко всему международному сообществу с просьбой привлечь Армению к ответственности.

Армения доказывает, что не заинтересована в решении вопроса мирным путем. Эта агрессивная политика Армении подвергает угрозе ряд других стран

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