Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию

Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. В результате ответного огня и контрнаступления азербайджанских вооруженных сил атака вооруженных сил Армении была предотвращена.

Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы контролируют оперативную обстановку, а армянская сторона не смогла приобрести какую-либо территорию:

«Нападение Армении на позиции ВС Азербайджана с использованием артиллерийских установок на армяно-азербайджанской границе, является актом агрессии, применения силы и очередной провокацией.

Призываем международное сообщество решительно осудить захватническую политику Армении против Азербайджана и ее провокации на границе.

Руководство Армении несет полную ответственность за создавшуюся ситуацию", - сказал помощник Президента.