Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию

Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. В результате ответного огня и контрнаступления азербайджанских вооруженных сил атака вооруженных сил Армении была предотвращена.
Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, азербайджанские вооруженные силы контролируют оперативную обстановку, а армянская сторона не смогла приобрести какую-либо территорию:
«Нападение Армении на позиции ВС Азербайджана с использованием артиллерийских установок на армяно-азербайджанской границе, является актом агрессии, применения силы и очередной провокацией.
Призываем международное сообщество решительно осудить захватническую политику Армении против Азербайджана и ее провокации на границе.
Руководство Армении несет полную ответственность за создавшуюся ситуацию", - сказал помощник Президента.