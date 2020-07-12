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Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию

Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
Нагорно-карабахский конфликт
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12 июля 2020 г. 18:52
Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию
Report

Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. В результате ответного огня и контрнаступления азербайджанских вооруженных сил атака вооруженных сил Армении была предотвращена.

Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы контролируют оперативную обстановку, а армянская сторона не смогла приобрести какую-либо территорию:

«Нападение Армении на позиции ВС Азербайджана с использованием артиллерийских установок на армяно-азербайджанской границе, является актом агрессии, применения силы и очередной провокацией.

Призываем международное сообщество решительно осудить захватническую политику Армении против Азербайджана и ее провокации на границе.

Руководство Армении несет полную ответственность за создавшуюся ситуацию", - сказал помощник Президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan tərəfi hər hansı ərazi əldə etməyib"

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