Помощник генсека: ООН призывает к усилению политической воли для урегулирования карабахского конфликта

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Причиной трудности, с которой столкнулись в Азербайджане для возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, - это отсутствие политического решения в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Стороны ООН призывают к усилению политической воли для урегулирования конфликта мирным путем".

Как сообщает Report, об этом помощник генерального секретаря ООН Рашид Халиков сказал на проходящем сегодня в Баку VI Международном гуманитарном форуме.

Он отметил, что вопрос гуманитарной помощи важен, поскольку для устранения бедности, безработицы нужен более устойчивый, сильный, перспективный подход: "В 2018 году 134 млн людям в мире нужна гуманитарная помощь. Для помощи людям, находящимся в трудном положении, возникла необходимость выделить средства в размере 25.3 млрд долларов США. ООН и его партнеры предпринимают шаги в этом направлении. Конфликт продолжает оставаться самой большой причиной гуманитарных нужд, растет количество беженцев, они остаются вдалеке от родных мест.

Мы должны быть внимательны к людям, которые покинули дома, на территории проживания которых имеются разрушения. Мы не можем закрывать на это глаза. В Азербайджане тоже имеются вынужденные переселенцы. Трудность, с которой они столкнулись для возвращения в родные края, связана с отсутствием политического решения политического конфликта в нагорно-карабахском регионе и окрестностях. Стороны ООН призывают к усилению политической воли для урегулирования карабахского конфликта мирным путем. Не только конфликты, но и происходящие природные катаклизмы создают людям проблемы".