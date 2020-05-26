Российский политолог: Москва поддерживает позицию Баку в вопросе Карабаха

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"Семь лет назад у нас родилась идея продвигать дружбу между Азербайджаном и Россией в информационном пространстве, поддерживать ее всеми возможными способами и информировать российских граждан, нашу общественность о том, что такое Азербайджан и как мы можем дружить. И на протяжении этих семи лет удалось добиться многого". Как передает российское бюро Report об этом на онлайн-конференции Института политических исследований на тему "Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ" заявила заместитель директора Института политических исследований, политолог Дарья Гревцова.

"Я думаю, сейчас в России, можно сказать, каждый знает, что такое Азербайджан и как там интересно. Об этом свидетельствуют и цифры турпотока из России и в Азербайджан. Было проведено огромное количество мероприятий, в том числе и ежегодный Российско-азербайджанский Форум, который проводится в феврале и в котором принимают участие и депутаты Государственной Думы и видные эксперты. В прошлом году участники смогли принять участие на мероприятии, посвященном трагическим событиям геноцида в Ходжалы, возложить цветы к памятнику. Это было очень значимым событием и для российского общества, поскольку транслировалось и на российских телеканалах. Безусловно, Азербайджан очень активно развивается. То, что я увидела, побывав там впервые в 2009 году, очень сильно отличается от того, что есть сейчас, в 2020", - сказала она.

Говоря о проблеме Нагорного Карабаха, Гревцова отметила, что решение этой проблемы важно и для России: "России совершенно не нужны конфликты на ее границах, мирное существование соседей является приоритетом. Все мы понимаем, что Россия поддерживает позицию Азербайджана в этом вопросе. Если мы вспомним совсем недавнее выступление Сергея Лаврова и его предложение подписать договор. Армянская сторона отказалась его подписывать, хотя заранее все обсуждалось и все были согласны. Эту неадекватность армянской стороны видят в России".

Эксперт отметила, что в этом вопросе чрезвычайно важно информировать и европейское сообщество: "Несколько лет назад я выступала на Форуме в Польше с темой региональных конфликтов и затронула тему конфликта в Нагорном Карабахе. Каково же было мое удивление, когда половина зала совершенно не знала о семи оккупированных районах вокруг Нагорного Карабаха. Это их очень удивило".

"Я знаю, что очень много делается и президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой для информирования мировой общественности через крупные мероприятия, такие как Бакинский гуманитарный форум и другие глобальные форумы. Сейчас, когда все происходит онлайн, мы можем попробовать организовать такие мероприятия вместе с участниками этих форумов, чтобы уже непосредственно депутаты из европейских парламентов смогли донести до своих коллег информацию, которую надо знать, чтобы в дальнейшем решить этот конфликт и принять взвешенную точку зрения по этому вопросу", - предложила в заключении Д.Гревцова.