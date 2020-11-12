Полад Бюльбюль оглы: Я поцелую землю, где родился мой отец

"За последние 40 лет я так не радовался, как когда узнал об освобождении Шуши"

"За последние 40 лет я так не радовался, как когда узнал об освобождении Шуши. Это огромная радость вернуться на родину своих дедов и отцов. Дом моего отца в Шуше разрушен, и моя задача прежде всего восстановить этот дом и поцеловать эту землю, где родился мой отец и где я бывал с детства". Об этом отвечая на вопрос российского бюро Report, на онлайн-брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"При первой же возможности, я поеду туда. Сейчас дороги забиты. Здесь у меня очень много работы, горячая фаза. Как только появится возможность, я непременно поеду в Шушу", - сказал посол.