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Полад Бюльбюль оглы: Я поцелую землю, где родился мой отец

Полад Бюльбюль оглы: Я поцелую землю, где родился мой отец "За последние 40 лет я так не радовался, как когда узнал об освобождении Шуши"
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 16:35
Полад Бюльбюль оглы: Я поцелую землю, где родился мой отец
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"За последние 40 лет я так не радовался, как когда узнал об освобождении Шуши. Это огромная радость вернуться на родину своих дедов и отцов. Дом моего отца в Шуше разрушен, и моя задача прежде всего восстановить этот дом и поцеловать эту землю, где родился мой отец и где я бывал с детства". Об этом отвечая на вопрос российского бюро Report, на онлайн-брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"При первой же возможности, я поеду туда. Сейчас дороги забиты. Здесь у меня очень много работы, горячая фаза. Как только появится возможность, я непременно поеду в Шушу", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Atamın doğulduğu torpağı öpəcəyəm"

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