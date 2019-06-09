Похоронен азербайджанский военнослужащий, погибший в результате обстрела ВС Армении - ОБНОВЛЕНО

Похоронен военнослужащий азербайджанской армии Эльшан Халилов, погибший в результате обстрела ВС Армении в направлении Тертерского района Азербайджана.

Об этом передает западный центр Report.

На церемонии похорон присутствовали сотрудники районной администрации, военные и местные жители.

Отметим, что погибший был жителем одного из сел Кедабекского района.

***18:58

Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий армии Азербайджана Халилов Эльшан Вугар оглы", - говорится в сообщении минобороны.

Руководство министерства выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.