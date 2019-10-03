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Погибший в результате провокации армян мирный житель предан земле в Масаллы

Погибший в результате провокации армян мирный житель предан земле

Водитель экскаватора, гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу, погибший в результате обстрела вооруженных сил Армении во время работы на экскаваторе при прокладке путей снабжения в направлении села Гушчу Айрым Газахского района, был предан земле в Масаллинском районе.

Как сообщает южное бюро Report, сегодня он похоронен в родном селе Амиртюрба.

В церемонии похорон приняли участие замначальника Государственной пограничной службы, командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов и представители общественности.

Минувшим днем примерно в 16:55 враг обстрелял экскаватор, занимавшийся прокладкой путей снабжения в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу скончался от полученного огнестрельного ранения.

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