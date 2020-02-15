15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону.