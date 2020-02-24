Погиб солдат Азербайджанской армии

Подразделения ВС Армении совершили провокацию, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской госгранице.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана.

24 февраля 2020-го года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии подразделений ВС Армении близ села Коти Ноемберанского района в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. Враг понес тяжелые потери, был тяжело ранен офицер, убит еще один военнослужащий.

При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, стал шехидом солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

Аллах рехмет элесин!