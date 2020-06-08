ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.