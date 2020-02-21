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Подразделения ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

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