Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селах Гаджаллы, Коханеби Товузского района, и в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.