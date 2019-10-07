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Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за су

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Мезем, Бала Джафарли Газахского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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