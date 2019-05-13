Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Гаралар Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.