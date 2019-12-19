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Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сут

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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