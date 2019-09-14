​Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.