Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери

Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

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Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку. Общественность будет дополнительно проинформирована. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook









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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanla sərhəddə döyüş gedir, itki var