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Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери

Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
Нагорно-карабахский конфликт
12 июля 2020 г. 16:21
Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Имеются потери с обеих сторон.

В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

Общественность будет дополнительно проинформирована.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanla sərhəddə döyüş gedir, itki var

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