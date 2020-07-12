Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Имеются потери с обеих сторон.
В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.
Общественность будет дополнительно проинформирована.