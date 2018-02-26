Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как передает Report cо ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.