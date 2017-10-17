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Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 105 раз

Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 105 раз

Враг при обстреле использовал крупнокалиберные пулеметы

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 105 раз. 

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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