О нас
Report Georgia

Почтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях

Почтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях Состоялись церемонии поминовения военнослужащих, павших шехидами во время боев при отражении атаки противника на участке Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.
Нагорно-карабахский конфликт
23 августа 2020 г. 13:27
Почтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях

Состоялись церемонии поминовения военнослужащих, павших шехидами во время боев при отражении атаки противника на участке Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на на сайт Министерства обороны, по поручению Министра обороны группа военнослужащих, посетив могилы генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других шехидов, возложила венки и цветы, почтила их память и от имени руководства министерства ещё раз выразила соболезнования их семьям.

В поминальных церемониях, проведенных в разных регионах, приняли участие члены семей шехидов, их сослуживцы, представители местных органов исполнительной власти, государственных структур, общественных организаций и ветераны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTovuz döyüşlərində şəhid olan hərbçilər anılıb

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

14:29
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса Здоровье
14:00
Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400 В регионе
13:51
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:46
Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing В регионе
13:27
ФотоПочтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях Нагорно-карабахский конфликт
13:20
ВидеоВ Балакене из реки эвакуировали местного жителя Происшествия
12:53
Сход селевого потока в Турции, 4 погибших В регионе
12:15
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима Происшествия
12:03
В Грузии 17 новых случаев заражения COVID-19 В регионе
11:57
В России умерли еще 73 человека с коронавирусом В регионе
11:47
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде Происшествия
11:36
Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде Здоровье
11:21
Видео На севере Азербайджана идет снег Экология
11:14
В TikTok подтвердили подачу иска против Трампа ИКТ
11:08
На автомагистралях Баку снижена скорость движения Инфраструктура
Вся новостная лента