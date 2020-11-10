Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой

Поздравляю президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этим важным шагом на пути к миру

"Поздравляю президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этим важным шагом на пути к миру".

Об этом Report заявил почетный консул Азербайджанской Республики в Германии Отто Хаузер.

Он отметил, что с особой радостью и облегчением воспринял новость о договоренности по завершении конфликта.

"Таким образом, полным ходом идет процесс возвращения Нагорного Карабаха и семи регионов в рамках территориальной целостности Азербайджана. Соглашение о возвращении вынужденных переселенцев на родину - очень важный гуманитарный шаг. Надеюсь, что со стороны Армении больше не будет военных атак. Армении должно быть ясно, что кровопролития больше не может быть. В Ереване это должны понять", - заявил Отто Хаузер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.