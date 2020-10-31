О нас
Report Georgia
Аудио новости

По огневым точкам противника открыт ответный огонь

По огневым точкам противника открыт ответный огонь Распространяемая армянскими СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны информация о якобы ведении Азербайджанской Армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности.
Нагорно-карабахский конфликт
303
31 октября 2020 г. 08:54
По огневым точкам противника открыт ответный огонь

Распространяемая армянскими СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны информация о якобы ведении Азербайджанской Армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, подразделения Азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления.

Министерство заявляет, что и впредь будут приняты адекватные ответные меры против врага.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MN: “Qubadlını artilleriya atəşinə tutan düşmənin atəş nöqtələrinə cavab atəşi açılıb”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi