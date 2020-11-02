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"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?

"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик? После сообщений ряда СМИ о том, что в Нагорном Карабахе азербайджанскими ВС убит так называемый глава сепаратистского режима Араик Арутюнян, армянская сторона в полной истерии поспешила всевозможными способами опровергнуть данную информацию
Нагорно-карабахский конфликт
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2 ноября 2020 г. 16:36
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?

После сообщений ряда СМИ о том, что в Нагорном Карабахе азербайджанскими ВС убит так называемый глава сепаратистского режима Араик Арутюнян, армянская сторона в полной истерии поспешила всевозможными способами опровергнуть данную информацию.

Армян не убедили даже кадры "дронной операции", опубликованные в тот же день, на которых запечатлено поражение азербайджанскими беспилотниками целой колонны военных автомобилей противника. В соцсетях активно обсуждалось, что это и есть именно кадры ликвидации главы сепаратистов.

Чем больше армяне старались, тем плачевнее у них получалось. Сначала для "опровержения" по сети погуляла фотография некоего армянского фотографа Давида Гахраманяна (David Ghahramanyan) с Арутюняном.

Затем cегодня было выложено видео его встречи "с командиром первой войны в Карабахе Владимиром Балаяном и добровольческими отрядами Шахена Мегряна", якобы снятое сегодня "несколько часов тому назад".

И тут пользователи соцсетей подметили несвежесть кадров и явный фейк. Так как фотография была размещена в Facebook ночью в 02:29, соответственно и не могла быть снята сегодня.

По кадрам видео и опубликованном в Facebook фото явно видно, что они были сняты в одном и том же месте, приблизительно в одно и тоже время.

И тогда все хронологически сходится - кортеж попал под обстрел, возвращаясь со встречи, попавшей на видео.

Армянский сегмент социальных сетей также задается вопросом, а не похожа ли эта история на ту же с обезвреживанием "министра обороны" сепаратистов Джалала Арутюняна. Смерть того тоже вовсю опровергали, заявляя о "легких ранениях", при этом зачем-то сняв его с занимаемой должности. После от него никаких вестей так и не дождались. Чем больше усилий совершается, чтобы скрыть истину, тем больше сомнений это вызывает. Неужто судьба двух Арутюнянов настолько сплетена воедино?

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