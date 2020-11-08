Американский эксперт об освобождении Шуши от оккупации

"Нагорный Карабах - это Азербайджан, и это имеет первостепенное значение для верховенства международного права"

"Мы должны обеспечить с различных международных политических платформ всю поддержку и убедить участников Европейского Союза и Вашингтон поздравить правительство Азербайджана с освобождением исторического города Шуша".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Я убежден, и мир должен знать, что Европа более безопасна и стабильна, в то время как героическая армия Азербайджана освобождает каждый дюйм своей суверенной территории от фашистской армии Армении и от армянского терроризма. Мы должны объединиться, чтобы поддержать Вооруженные силы Азербайджана в их законной и героической борьбе за освобождение от оккупации всех городов и сел, принадлежащих народу Азербайджана.

Я очень счастлив и рад узнать, что Шуша была освобождена. Нагорный Карабах - это Азербайджан, и это имеет первостепенное значение для верховенства международного права, для благополучия азербайджанского народа и имеет фундаментальное значение для региональной безопасности и системы безопасности Европейского Союза", - заявил П. Тейс.