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Питер Семнеби: Неурегулированность карабахского конфликта препятствует развитию всех стран региона

Питер Семнеби: Неурегулированность карабахского конфликта препятствует развитию всех стран региона

Надеюсь, что в скором времени будут подвижки в урегулировании этого конфликта
© Report.az

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта препятствует развитию всех стран региона.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Питер Семнеби.

"Я посвятил большую часть времени исследованию нагорно-карабахского процесса, встречаясь с людьми в поиске выхода из кризиса. Я искренне надеюсь, что в скором времени будут подвижки в направлении решения конфликта", - заявил П.Семнеби.

По его словам, решение карабахского конфликта является важным не только для Азербайджана, но и для всего региона, так как неурегулированность конфликта препятствует развитию всех стран региона. 

"Я думаю, карабахский конфликт заслуживает внимания. Я знаю конфликт хорошо, знаю его акторов и интересы сторон. Думаю, решение конфликта принесет пользу всем сторонам", - добавил бывший дипломат.

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