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Письмо об оккупации Шуши опубликовано в качестве официального документа ООН

Письмо об оккупации Шуши опубликовано как официальный документ ООН

© Report

Письмо, направленное постоянным представительством Азербайджана в ООН генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу по случаю 28-й годовщины оккупации Шуши, распространено в качестве официального документа ООН.

Как передает Report, соответствующей информацией на своей странице в Twitter поделилась руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. 

В тексте обращения было подчеркнуто, что 8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали город Шуша. Обращение было опубликовано в качестве официального документа Генассамблеи ООН.

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