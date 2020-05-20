Письмо об оккупации Шуши опубликовано в качестве официального документа ООН

Письмо, направленное постоянным представительством Азербайджана в ООН генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу по случаю 28-й годовщины оккупации Шуши, распространено в качестве официального документа ООН.
Как передает Report, соответствующей информацией на своей странице в Twitter поделилась руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В тексте обращения было подчеркнуто, что 8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали город Шуша. Обращение было опубликовано в качестве официального документа Генассамблеи ООН.