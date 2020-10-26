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Песков: Урегулирование в Карабахе не должно стать ареной для конкуренции России и США

Песков: Урегулирование в Карабахе не должно стать ареной для конкуренции России и США Процесс урегулирования в Нагорном Карабахе не должен становиться ареной для политической конкуренции РФ и США
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 15:11
Песков: Урегулирование в Карабахе не должно стать ареной для конкуренции России и США
Дмитрий Песков

Процесс урегулирования в Нагорном Карабахе не должен становиться ареной для политической конкуренции России и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в беседе с журналистами.

"Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что США удалось сделать на этом направлении больше, чем России.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия как сопредседатель Минской группы [ОБСЕ] готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну".

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Версия на английском языке Kremlin: Karabakh issue should not become an arena for competition between Russia and US
Версия на азербайджанском языке Kreml: Qarabağ məsələsi Rusiya ilə ABŞ arasında rəqabət meydanına çevrilməməlidir

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