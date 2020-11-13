Песков: Упреки Армении в адрес России несостоятельны

Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ.

Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия ценит добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном, поэтому придерживается беспристрастного подхода к конфликту в Нагорном Карабахе.

Песков отметил, что российская сторона не имела права вводить войска в Карабах, право ввести миротворцев получила только после согласия конфликтующих сторон.