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Песков: Упреки Армении в адрес России несостоятельны

Песков: Упреки Армении в адрес России несостоятельны Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ.
Нагорно-карабахский конфликт
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13 ноября 2020 г. 12:17
Песков: Упреки Армении в адрес России несостоятельны
Дмитрий Песков
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Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия ценит добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном, поэтому придерживается беспристрастного подхода к конфликту в Нагорном Карабахе.

Песков отметил, что российская сторона не имела права вводить войска в Карабах, право ввести миротворцев получила только после согласия конфликтующих сторон.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Peskov: "Ermənistanın Rusiyaya iradları əsassızdır"
Версия на английском языке Peskov: “Armenia's condemnation against Russia is untenable”

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