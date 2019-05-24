Первый вице-спикер Азербайджана: Армения - игрушечная страна

"Азербайджан не является игрушечной страной. Армения же является таковой. Соглашается со всем. Даже мы, при столь ускоренном развитии, сталкиваемся с проблемами. Какова же была бы ситуация, если бы мы не развивались?".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на "круглом столе" на тему "Система безопасности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт и пути его решения" заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, Армения не может создать на территории Азербайджана второе армянское государство: "Армяне однажды предопределили свою судьбу. Поэтому, обращаясь к ним, я хочу сказать, раз вы настаиваете на решение этого вопроса, мы можем предложить компромиссный вариант. Вы можете создать государство с автономным статутом лишь с условием не нарушения территориальной целостности. Как вы можете хотеть создать на нашей территории второе государство?! Политика Азербайджана независима. Азербайджан хочет, чтобы с ним обращались как с независимым государством. Вот почему они не хотят Азербайджана. Армения является так называемым государством со слабой экономикой, которая соглашается со всем. Поэтому путь Азербайджана должен быть путем развития".