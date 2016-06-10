Перешедшая на территорию Армении гражданка Азербайджана возвращена на родину

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе проведенной при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) операции состоялась репатриация перешедшей 7 июня границу Армении гражданки Азербайджана (гражданского лица).

Об этом Report заявили в Бакинском офисе МККК.

Женщину передали официальным представителям Азербайджана на международной границе, дороге, расположенной между азербайджанским городом Газах и армянским городом Иджеван.

Выступая в качестве нейтрального посредника, МККК оказал органам власти Азербайджана и Армении помощь в проведении операции. До репатриации представители МККК встретились с женщиной для оценки условий ее содержания.

Напомним, что перешедшей на территорию Армении является жительница села Арабачы Гедабекского района Алекперова Гатиба Ибрагим гызы (1977 г.р). В результате расследования Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, было установлено, что Алекперова Гатиба Ибрагим гызы находится на учете в диспансере Газахской областной психиатрической больницы.

Отметим, что на основе мандата Женевской Конвенции, в связи в нагорно-карабахским конфликтом МККК действует в данном регионе с 1992 года.