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    Перешедшая на территорию Армении гражданка Азербайджана возвращена на родину

    Ее передали официальным представителям Азербайджана на международной границе

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе проведенной при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) операции состоялась репатриация перешедшей 7 июня границу Армении гражданки Азербайджана (гражданского лица). 

    Об этом Report заявили в Бакинском офисе МККК. 

    Женщину передали официальным представителям Азербайджана на международной границе, дороге, расположенной между азербайджанским городом Газах и армянским городом Иджеван.  

    Выступая в качестве нейтрального посредника, МККК оказал органам власти Азербайджана и Армении помощь в проведении операции. До репатриации представители МККК встретились с женщиной для оценки условий ее содержания. 

    Напомним, что перешедшей на территорию Армении является жительница села Арабачы Гедабекского района Алекперова Гатиба Ибрагим гызы (1977 г.р). В результате расследования Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, было установлено, что Алекперова Гатиба Ибрагим гызы находится на учете в диспансере Газахской областной психиатрической больницы. 

    Отметим, что на основе мандата Женевской Конвенции, в связи в нагорно-карабахским конфликтом МККК действует в данном регионе с 1992 года.

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