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Глава МИД Грузии: Проведение Азербайджаном и Арменией переговоров по Карабаху является уникальной возможностью

Переговоры по Карабаху являются уникальной возможностью

"Хотя между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, стороны ведут переговоры по карабахскому конфликту. Переговоры также ведутся между Сербией и Косово. Почему бы и нет? Такие переговоры являются уникальной возможностью, учитывая сложную ситуацию". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, касаясь недавней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

По его словам, в рамках ООН друг с другом общаются представители всех стран, даже стран, не имеющих дипломатические отношения. 

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