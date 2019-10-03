Глава МИД Грузии: Проведение Азербайджаном и Арменией переговоров по Карабаху является уникальной возможностью

"Хотя между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, стороны ведут переговоры по карабахскому конфликту. Переговоры также ведутся между Сербией и Косово. Почему бы и нет? Такие переговоры являются уникальной возможностью, учитывая сложную ситуацию".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, касаясь недавней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, в рамках ООН друг с другом общаются представители всех стран, даже стран, не имеющих дипломатические отношения.