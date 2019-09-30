Перед зданием ПАСЕ проведут акцию в связи с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым

Азербайджанцы проведут во Франции акцию протеста с требованием отпустить Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, содержащихся в заложниках в Армении.

Как передает местное бюро Report, акция состоится 1 октября в городе Страсбург перед зданием Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Отметим, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных обвинений, выдвинутых марионеточным сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, над нашими соотечественниками был проведен "суд", в результате которого Д.Аскеров был незаконно приговорен к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики на встречах руководства и глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также во время обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах неоднократно высказывала противоположной стороне принципиальную позицию Азербайджанской Республики об освобождении заложников и пленных в формате "всех на всех".