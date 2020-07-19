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Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН

Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН Дочь национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова, Фариза Ахмедова выступила с заявлением перед штаб-квартирой ООН в Женеве.
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 19:58
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН

Дочь национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова, Фариза Ахмедова выступила с заявлением перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

Как передает Report, выступая на многолюдном митинге, организованном Координационным советом азербайджанцев, Ф.Ахмедова сосредоточилась на очередной военной провокации армянских вооруженных сил в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы, убийствах азербайджанского мирного населения, которые продолжаются в течение многих лет.

Дочь Национального героя отметила, что она потеряла своего отца как одна из тысяч азербайджанских детей в начале 1990-х годов, в результате армянской агрессии.

"Армения держит под оккупацией азербайджанские земли в течение 30 лет. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН об освобождении земель, до сих пор не выполняются. Мы, азербайджанцы, призываем Организацию Объединенных Наций, предотвратить этот произвол, предпринять решительные шаги, чтобы положить конец оккупации и провокациям", - сказала Ф.Ахмедова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının qızı BMT binası qarşısında bəyanat verib

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