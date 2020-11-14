Пашинян скрывает гибель 4750 армянских военнослужащих в войне в Карабахе

Силовики доложили премьер-министру Армении Николу Пашиняну о гибели 4 750 армянских военнослужащих за время войны в Нагорном Карабахе

Силовики доложили премьер-министру Армении Николу Пашиняну о гибели 4 750 армянских военнослужащих за время войны в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

По словам политика, 2 250 погибших находятся в моргах, 1 400 погибших и пока не попавших в морг, 1 100 пропавших без вести.

"С первых дней начался позорный и печальный процесс сокрытия реальных смертей", - пишет М. Минасян, отметив, что количество смертей скрывали по личной инициативе Никола Пашиняна и его жены.

"И это происходит в Армении XXI века, где казалось невозможно держать что-либо в тайне. Оказывается, тема мертвых мальчиков могут часами прятать в холодильниках, потому что Никол и Анна в среднем 30 жертв за сутки разрешили публиковать", - пишет Минасян.

Пока официально Армения признала гибель 2 317 военнослужащих.