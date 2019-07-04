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Пашинян: Я придаю большое значение роли США в вопросе карабахского урегулирования

Пашинян: Я придаю большое значение роли США

"Я придаю большое значение роли США и в деле мирного урегулирования карабахского конфликта, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

"Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь исключительно мирного урегулирования проблемы, во благо региональной стабильности и безопасности", - отметил Н. Пашинян. 

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