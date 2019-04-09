Пашинян: Я начал переговоры не с точки отсчета Сержа Саргсяна

"Это заблуждение. Я начал переговоры не с точки отсчета Сержа Саргсяна, а со своей собственной. Это очень важный нюанс". Как сообщает Report со ссылкой на Newsarmenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после закрытого заседания фракции "Мой шаг" в парламенте, комментируя вопрос журналистов о том, что он начал переговоры с той точки, на которой остановился бывший президент Серж Саргсян.

Он также оценил эффективность встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Вене 29-го марта.

"Но пока карабахский вопрос не урегулирован, никакие переговоры не эффективные. При этом в заявлении сопредседателей говорится, что встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Мы все согласились с этим текстом", - сказал Н. Пашинян.