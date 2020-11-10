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Пашинян признал свою беспомощность перед Ильхамом Алиевым

Пашинян признал свою беспомощность перед Ильхамом Алиевым Пашинян: "Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение"
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 12:31
Пашинян признал свою беспомощность перед Ильхамом Алиевым

Перемирие не было заключено в начале военных действий, потому что предполагало передачу семи районов вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в своем видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"А мы не могли пойти на такой шаг, поскольку верили, что сможем сделать так, чтобы не мы были заинтересованы в прекращении огня, а смогли бы навязать его противнику. К сожалению, этого не произошло”, - заявил Пашинян.

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - заявил Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan İlham Əliyev qarşısında acizliyini etiraf etdi

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