Пашинян принял сопредседателей МГ ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, премьер Армении и сопредседатели обсудили вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Был затронут также вопрос подготовки народов Азербайджана и Армении к миру и принятия мер, необходимых для решения этой задачи.

Напомним, в Нью-Йорке в конце сентября состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей.