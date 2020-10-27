Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу

В очередном обращении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян признал недисциплинированность и беспредел в армии.

В очередном обращении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян признал недисциплинированность и беспредел в армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am.

Премьер-министр подчеркнул в заявлении, что военнослужащие, не выполняющие приказы во время боевых действий, будут строго наказаны.

"В условиях военного времени должна действовать логика беспрекословного выполнения приказов. Те, кто их не выполняет, должны быть наказаны по всей строгости закона, а главное, должны быть обречены на общественное порицание", - сказал Пашинян.