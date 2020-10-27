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Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу В очередном обращении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян признал недисциплинированность и беспредел в армии.
Нагорно-карабахский конфликт
27 октября 2020 г. 23:17
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Никол Пашинян

В очередном обращении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян признал недисциплинированность и беспредел в армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am.

Премьер-министр подчеркнул в заявлении, что военнослужащие, не выполняющие приказы во время боевых действий, будут строго наказаны.

"В условиях военного времени должна действовать логика беспрекословного выполнения приказов. Те, кто их не выполняет, должны быть наказаны по всей строгости закона, а главное, должны быть обречены на общественное порицание", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan əmrə tabe olmayan hərbçiləri ciddi cəzalandıracağı ilə hədələdi

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