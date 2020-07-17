Парламент Турции выразил поддержку Азербайджану

Великое национальное собрание (парламент) Турции распространило заявление о попытках Армении совершить нападение на границе с Товузским районом Азербайджана

Великое национальное собрание (парламент) Турции распространило заявление о попытках Армении совершить нападение на границе с Товузским районом Азербайджана.



Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, заявление было принято четырьмя представленными в парламенте партиями – правящей Партией справедливости и развития, а также Партией национального движения, Народно-Республиканской партией и Хорошей партией.



"Как Великое национальное собрание Турции, мы решительно осуждаем нападение Вооруженных сил Армении на Товузский район Азербайджана, начавшееся с 12 июля", - говорится в заявлении.

