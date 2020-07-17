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Парламент Турции выразил поддержку Азербайджану 

Парламент Турции выразил поддержку Азербайджану  Великое национальное собрание (парламент) Турции распространило заявление о попытках Армении совершить нападение на границе с Товузским районом Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
17 июля 2020 г. 01:27
Парламент Турции выразил поддержку Азербайджану 

Великое национальное собрание (парламент) Турции распространило заявление о попытках Армении совершить нападение на границе с Товузским районом Азербайджана.


Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, заявление было принято четырьмя представленными в парламенте партиями – правящей Партией справедливости и развития, а также Партией национального движения, Народно-Республиканской партией и Хорошей партией. 


"Как Великое национальное собрание Турции, мы решительно осуждаем нападение Вооруженных сил Армении на Товузский район Азербайджана, начавшееся с 12 июля", - говорится в заявлении.
 

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