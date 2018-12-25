Парламент Колумбии принял резолюцию с требованием безоговорочного возвращения оккупированных земель Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Второй комитет парламента Колумбии по иностранным делам, безопасности и национальной обороне принял резолюцию в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в документе поддержана справедливая позиция Азербайджана.

Резолюция была официально представлена временному поверенному в делах Азербайджанской Республики в Боготе Гамиду Зейналову.

В резолюции подчеркивается значимость двусторонних отношений между Республикой Колумбия и Азербайджанской Республикой, отмечается обеспокоенность колумбийской стороны агрессией Республики Армения в отношении Азербайджанской Республики, оккупацией Нагорного Карабаха и других 7 районов Азербайджана в результате агрессии Армении против нашей страны, а также этническая чистка, которой подверглось население Азербайджана, осуждается такая агрессия Армения, высказывается призыв к мировому сообществу признать эти события как преступление против человечности.

Кроме того, колумбийская сторона выражает глубокое сожаление, что оккупация азербайджанских земель продолжается, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт до сих пор не нашел своего решения, высказывается призыв урегулировать этот конфликт на основе принципа территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, а также принятых по конфликту международных правовых документов, в том числе известных резолюций Совбеза ООН.

В то же время в резолюции требуется безоговорочный вывод со всех оккупированных территорий Азербайджана вооруженных сил Армении и создание условий для возвращения на родные земли азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.