Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой

Блас Ланзони Ачинелли: Нагорный Карабах - это Азербайджан!

Национальный Сенатор Парагвая Блас Ланзони Ачинелли выступил с заявлением в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает Report, со ссылкой на официальное заявление сенатора.

"Для меня большая честь выразить свою поддержку полного территориального суверенитета Азербайджанской Республики, и мы очень рады узнать, что 8 ноября 2020 года великолепный город Шуша был освобожден азербайджанскими вооруженными силами. Мы решительно осуждаем фашистский режим Армении и их жестокие нападения на гражданское население и детей в Азербайджане. Эти зверские акты должны быть осуждены международным сообществом",- говорится в заявлении.

Сенатор также осудил атаки вооруженных сил Армении с применением баллистических ракет 20 октября, нанесенные по таким азербайджанским городам как Гянджа, Мингячевир, Хызы и по Абшеронскому району.

"В Асунсьоне мы готовы поддержать президента Азербайджана и внимательно следим за успехами легендарных вооруженных сил Азербайджана. Шуша, Ханкенди, Нагорный Карабах - это Азербайджан!", - заявил сенатор.

Блас Ланзони Ачинелли высоко оценил деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отметив, что "соглашение, подписанное 9 ноября, а также полный вывод фашистских армянских войск с суверенной территории Азербайджана - замечательное событие в современной европейской истории, и президент Ильхам Алиев проявил большое чувство лидерства."