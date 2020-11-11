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Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой Блас Ланзони Ачинелли: Нагорный Карабах - это Азербайджан!
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 10:23
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
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Национальный Сенатор Парагвая Блас Ланзони Ачинелли выступил с заявлением в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает Report, со ссылкой на официальное заявление сенатора.

"Для меня большая честь выразить свою поддержку полного территориального суверенитета Азербайджанской Республики, и мы очень рады узнать, что 8 ноября 2020 года великолепный город Шуша был освобожден азербайджанскими вооруженными силами. Мы решительно осуждаем фашистский режим Армении и их жестокие нападения на гражданское население и детей в Азербайджане. Эти зверские акты должны быть осуждены международным сообществом",- говорится в заявлении.

Сенатор также осудил атаки вооруженных сил Армении с применением баллистических ракет 20 октября, нанесенные по таким азербайджанским городам как Гянджа, Мингячевир, Хызы и по Абшеронскому району.

"В Асунсьоне мы готовы поддержать президента Азербайджана и внимательно следим за успехами легендарных вооруженных сил Азербайджана. Шуша, Ханкенди, Нагорный Карабах - это Азербайджан!", - заявил сенатор.

Блас Ланзони Ачинелли высоко оценил деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отметив, что "соглашение, подписанное 9 ноября, а также полный вывод фашистских армянских войск с суверенной территории Азербайджана - замечательное событие в современной европейской истории, и президент Ильхам Алиев проявил большое чувство лидерства."

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Версия на азербайджанском языке Paraqvaylı senator Azərbaycanı qələbə münasibətilə təbrik edib

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