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Папа Римский обратился к Азербайджану и Армении 

Папа Римский обратился к Азербайджану и Армении  Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Азербайджаном и Арменией
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 15:45
Папа Римский обратился к Азербайджану и Армении 

Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это заявление понтифик сделал, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

"С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в результате происшедших столкновений и выразил надежду на то, что при содействии международного сообщества "посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов".
 

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Azərbaycan və Ermənistana çağırış etdi

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