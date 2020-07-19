Папа Римский обратился к Азербайджану и Армении

Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это заявление понтифик сделал, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

"С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в результате происшедших столкновений и выразил надежду на то, что при содействии международного сообщества "посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов".

