Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

На территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, в 17:00 по бакинскому времени на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов, автомобили дали сигналы, корабли, метро и наземные поезда - гудки.
В то же время в Баку, других городах и районах, поселках, селах, диппредставительствах Азербайджана в зарубежных странах приспущены государственные флаги.
Напомним, что со дня Ходжалинского геноцида и оккупации города Ходжалы армянскими Вооруженными силами прошло 28 лет. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.
Во время очередной массовой резни, учиненной агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью истреблены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.