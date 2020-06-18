Память Мубариза Ибрагимова почтили в отчем доме - ФОТО

Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как передает муганское бюро Report, в связи с этим первый заместитель главы Исполнительной власти Билясуварского района Ханлар Мамедов, официальные представители и жители района посетили дом Национального героя и встретились с его семьей.

На встрече Х.Мамедов рассказал о жизни М.Ибрагимова и отваге, проявленной при защите наших земель: "Он своим героизмом всему миру доказал на что способны азербайджанские солдаты. Каждый азербайджанец гордится его полной борьбы жизнью".

Отец Национального героя Агакерим Ибрагимов выразил президенту Ильхаму Алиеву благодарность за оказанные их семье внимание и заботу.

Мубариз Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году окончил среднее образование и был призван на военную службу. Военную службу он провел в отряде особого назначения "Н"-ской воинской части Внутренних войск. Завершил действительную военную службу в 2007 году в звании сержанта. Спустя некоторое время добровольно вернулся на военную службу.

В ночь с 18 на 19 июня 2010 года М.Ибрагмов уничтожил большое количество живой силы врага в сражениях в направлении села Чайлы Тертерского района. Национальный герой стал шехидом в жестоком бою. Армянская сторона долгое время не возвращала тело военного.

7 ноября 2010 года М.Ибрагимов был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

М.Ибрагимов был удостоен президентом Ильхамом Алиевым звания Национального героя Азербайджана.