В ПА ОБСЕ призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержало призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к прекращению огня во всем мире, подчеркнув, что в регионе ОБСЕ продолжается ряд конфликтов, даже в период борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"В период, когда мир борется с пандемией COVID-19, последнее, что нам нужно - это вооруженный конфликт, который усложнит эти усилия", - заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"На регион ОБСЕ влияет ряд конфликтов, в том числе на Южном Кавказе и на востоке Украины. Я призываю все стороны прислушаться к призыву ООН к прекращению огня, чтобы мы все могли сосредоточиться на общей борьбе сегодня против COVID-19",-отметил он, также подчеркнув, что пандемия не должна использоваться для ограничения прав человека, и, что недавние "выборы", проведенные в непризнанном Нагорном Карабахе и Абхазии, "были нелегитимными и могли усугубить угрозу для общественного здравоохранения".

Организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" резко осуждены и не приняты международной общественностью.