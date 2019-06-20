Посредничество США - ожидания депутатов от вашингтонской встречи глав МИД Азербайджана и Армении - КОММЕНТАРИЙ

"Если оценивать встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, которая состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в столице США, Вашингтоне, на фоне событий последних дней на линии фронта, то можно сказать, что данная встреча не внушает какого-либо оптимизма".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

Он напомнил, что вооруженные силы Армении в последние дни совершают провокации на линии фронта: "В результате этих провокаций с азербайджанской стороны погибли двое. Министр обороны Армении Давид Тоноян наградил армянского военнослужащего, стрелявшего в азербайджанского солдата. Такая встреча проводится на фоне диверсий армян на линии фронта. При таком положении вещей значительно ограничиваются возможности высказаться в позитивном русле относительно результатов встречи".

Депутат Эльман Насиров "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать оценку провокациям Армении."

Депутат отметил, что очень трудно ждать от нынешних властей Армении конструктивной позиции в процессе урегулирования карабахского конфликта и на организуемых в Вашингтоне переговорах: "Однако сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать оценку провокациям Армении. События могут развернуться по самым сложным сценариям. Никто не может гарантировать, что военные операции не возобновятся".

Член парламента Насиб Махамалиев так же сказал, что не ждет от встречи положительного результата: "Я не оптимистичен касательно этой встречи, поскольку после смены политической власти в Армении процессы остались неизменными. Они доказали неготовность к конструктивному диалогу. Армяне должны понимать реалии. Чем быстрее они поймут, это тем лучше. Думаю, эта встреча поможет снизить напряженность на линии фронта между Азербайджаном и Арменией, однако не отразится на процессе в целом. В любом случае, я положительно оцениваю проведение встреч. На каждой встрече мы должны жестко высказывать свою позицию. Армяне и их покровители должны понимать, что не может идти речи о какой-либо территориальной уступке. Нагорно-карабахский конфликт должен решаться в рамках норм международного права".

Депутат Насиб Махамалиев "Я не оптимистичен касательно этой встречи, поскольку после смены политической власти в Армении процессы остались неизменными."

Депутат Эльман Мамедов отметил, что встреча не скажется положительно на нагорно-карабахском конфликте: "На эту встречу стороны отправляются с требованиями и предложениями. Требование и предложение азербайджанской стороны известно. Азербайджанские земли вот уже около 30 лет находятся под оккупацией, мы требуем выхода войск государства-оккупанта из наших земель, обеспечения нашей территориальной целостности. Наша позиция неизменна, это не предмет торговли. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял об этом во время выступлений. Естественно, и у армян есть позиция. Армяне захватили наши земли, осели там и просят их не трогать. Мнение государств-сопредседателей совпадает с мнением армян. Государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ 30 лет твердят одно и то же, что признают территориальную целостность Азербайджана. Если они признают территориальную целостность Азербайджана, почему не могут посадить на место оккупанта? Ведь захватчик известен. Почему отношение к оккупанту и тому, кто подвергся оккупации, одинаково? Поэтому от таких встреч не ждут положительных результатов. Армяне просто затягивают время такими встречами, поскольку это им выгодно. Терпение Азербайджана давно лопнуло, мы не должны терпеть глупые, бесстыжие выходки армян. Азербайджанская армия должна разгромить врага и выдворить из своих территорий. Наша армия способна на это".

Депутат Эльман Мамедов "Если они признают территориальную целостность Азербайджана, почему не могут посадить на место оккупанта, тем более, что он известен. Почему отношение к оккупанту и тому, кто подвергся оккупации, одинаково?"

Депутат Джавид Османов отметил, что является сторонником продолжения переговоров: "Азербайджан хочет урегулировать нагорно-карабахский конфликт путем переговоров. Но если это невозможно, не исключен военный путь. Позиция азербайджанской стороны ясна и конкретна. Все вопросы должны решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. Армяне должны покинуть оккупированные территории, после можно вести переговоры по другим вопросам. На таких встречах Азербайджан высказывает свою позицию. Я считаю, правда на стороне Азербайджана. Чем больше наша страна завоевывает успехи, тем больше крепнет, и тем сильнее ее позиция в карабахском вопросе. Разумеется, напряженность на линии фронта в преддверии встречи нехороший факт. Провокации армян на линии фронта связаны с внутренними противоречиями".

Депутат Джавид Османов "Напряженность на линии фронта в преддверии встречи нехороший факт. Провокации армян на линии фронта связаны с внутренними противоречиями."

Отметим, что 20 июня в Вашингтоне при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Министры обсудят вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.